Deutschland, Spanien, Italien und Frankreich machen sich gemeinsam für eine globale Steuerreform stark.

Bis zum Jahresende müsse es eine Einigung geben, forderten Bundesfinanzminister Scholz und seine Amtskollegen aus den drei Ländern in einem heute veröffentlichten Papier. Es gehe um viele Milliarden Euro Steuereinnahmen für den Bau von Schulen, Krankenhäuser und moderne Infrastruktur. Derzeit erwirtschafteten große Digitalkonzerne enorme Gewinne in Regionen, in denen sie keinen offiziellen Sitz hätten und deshalb keine Steuern zahlten. Zugleich verlagerten einige der Konzerne ihre Gewinne weiterhin in Länder mit niedrigeren Steuern. Weiter heißt es, wenn jetzt nicht gehandelt werde, sei eine Fragmentierung des globalen Steuersystems zu befürchten. Mehrere Länder wie Frankreich und Spanien hatten zuletzt eigene Digitalsteuern eingeführt. Nachdem die USA mit Strafzöllen drohten, setzten sie diese jedoch bis Jahresende aus.



Um die Reform der Unternehmensbesteuerung geht es auch beim Treffen der G20-Finanzminister im saudi-arabischen Riad.