Die Finanzminister der G20-Staaten haben eine Steuerreform mit Mindeststeuern für weltweit agierende Unternehmen beschlossen.

Finanzminister Scholz sprach nach einem Treffen in Venedig von einer "historischen Entscheidung", um eine neue Ordnung der internationalen Besteuerung zu erreichen. Der SPD-Politiker fügte hinzu, bis Oktober würden die letzten Fragen geklärt, dann sollten die Staatsoberhäupter der G20-Staaten endgültig entscheiden. Ziel ist ein Inkrafttreten der Steuer im Jahr 2023.



Auf Arbeitsebene hatten sich bereits 131 Staaten auf eine Mindeststeuer von 15 Prozent für international tätige Unternehmen verständigt. Die EU-Mitglieder Irland, Ungarn und Estland und weitere Staaten verweigern ihre Zustimmung. US-Finanzministerin Yellen verwies in Venedig darauf, dass es für das Projekt nicht entscheidend sei, dass alle Länder an Bord seien.

