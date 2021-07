In Venedig sind die Finanzminister der G20-Gruppe zusammengekommen. Auf dem Programm steht in erster Linie die geplante globale Steuerreform, daneben geht es aber auch um den Klimaschutz und die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Krise.

Das wichtigste Thema ist die Mindestbesteuerung für global tätige Konzerne, für die Bundesfinanzminister Scholz bei dem Treffen der G20 werben will. Es gibt bereits eine erste Einigung von mehr als 130 Ländern auf einen Steuersatz von mindestens 15 Prozent.



Nun geht es darum, diesen Kompromiss auch wirklich umzusetzen, wie unser Hauptstadt-Korrespondent Theo Geers im Deutschlandfunk berichtet (Audio-Link). Noch laufen Verhandlungen, um vor allem Niedrigsteuerländer für die Pläne zu gewinnen. Die EU-Mitgliedstaaten Ungarn, Irland und Estland haben sich bisher nicht angeschlossen.



Scholz sagte heute früh im Deutschlandfunk, man werde eine Regelung hinbekommen, "die Substanz hat". Für die Bundesrepublik stellte er Mehreinnahmen in Milliardenhöhe in Aussicht, ohne jedoch konkrete Zahlen zu nennen. Nach seiner Ankunft in Venedig betonte er: "Bei der globalen Mindeststeuer gibt es keine Knackpunkte mehr."

FDP-Politiker Toncar: "Kein Durchbruch, aber ein Fortschritt"

Der finanzpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Toncar, begrüßte den Plan der globalen Mindeststeuer. Das Vorhaben, mit dem sich heute die G20-Finanzminister befassen, sei noch kein endgültiger Durchbruch, aber ein Fortschritt im Kampf gegen aggressive Steuervermeidung, sagte Toncar im Deutschlandfunk (Audio-Link). Es könne nicht sein, dass der normale Mittelständler seine Steuern bezahle, aber globale Konzerne nicht. Das Geschäftsmodell von Steueroasen, in denen keinerlei Wertschöpfung stattfinde, gehöre ausgetrocknet. Ansonsten sei es aber legitim, dass Staaten sich über attraktive Steuersetze Vorteile verschafften, betonte Toncar.

Deutschland und Frankreich werben für CO2-Mindestpreis

Beim Klimaschutz warben Deutschland und Frankreich auf dem Treffen in Venedig für eine engere internationale Kooperation und einen Mindestpreis für CO2-Emissionen. Die USA betonten mit Blick auf Letzeres, zu einer Klimaneutralität gebe es auch andere Wege als einen Mindestpreis.

Lesetipp

Zur globalen Mindeststeuer finden Sie hier ausführliche Informationen.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.