US-Präsident Trump und der chinesische Staatschef Xi Jinping sind in Osaka zu einem Gespräch über den Handelsstreit ihrer Länder zusammengekommen.

Beide Seiten äußerten vor Beginn der Unterredungen die Hoffnung auf eine einvernehmliche Lösung ihrer Differenzen. Der Streit der beiden größten Volkswirtschaften der Welt belastet die Weltwirtschaft.



Das Treffen zwischen Trump und Xi findet am Rande des G-20-Treffens in Japan statt. Es ist noch unklar, ob es eine gemeinsame Abschlusserklärung des Gipfels geben wird. Besonders in der Klimapolitik gibt es Differenzen.



Trump traf in Osaka auch Saudi-Arabiens Kronprinz bin Salman, den er als "seinen Freund" bezeichnete. Fragen nach der mutmßalichen Verwicklung des Kronprinzen in den Mord an dem Journalisten Jamal Kashoggi ignorierte der US-Präsident.