EU-Ratspräsident Tusk hat kurz vor Beginn des G20-Gipfels an die Verantwortung der Teilnehmer appelliert.

Die globale Bühne dürfe keine Arena werden, in der die Stärkeren den Schwächeren ohne Bedenken ihre Bedingungen diktierten, sagte Tusk im japanischen Nagasaki. Die G20-Staaten sollten verstehen, dass sie die Verantwortung für eine sichere und faire Weltordnung trügen. Als mögliche Gefahren nannte Tusk den Handelskonflikt zwischen den USA und China sowie die Spannungen der Vereinigten Staaten mit dem Iran und Nordkorea.



Die Staats- und Regierungschefs der 20 größten Industrie- und Schwellenländer treffen sich an diesem Freitag und Samstag in Osaka zu einem Gipfel.