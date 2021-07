US-Finanzministerin Yellen ist bei der geplanten globalen Steuerreform pessimistischer als Bundesfinanzminister Scholz. Yellen sagte zum Abschluss des G20-Treffens in Venedig, die erste Säule der Reform werde womöglich nicht vor Frühjahr 2022 fertig.

Bei der ersten Säule geht es darum, dass die 100 größten und profitabelsten Konzerne der Welt mehr Steuern in Staaten mit großen Märkten abgeben sollen, wovon vor allem Schwellenländer profitieren würden. Die zweite Säule der Reform, die Mindeststeuer von 15 Prozent für große Unternehmen, könnte dagegen schneller verwirklicht werden, so Yellen.



Die 20 führenden Industrie- und Schwellenländer - G20 - hatten die Pläne gestern gebiligt. Die OECD soll nun bis Oktober die letzten Details klären und einen Plan zur Umsetzung vorlegen, damit die Reform 2023 greifen kann. Scholz gilt als einer der stärksten Befürworter des Projekts. Der SPD-Kanzlerkandidat hatte am Wochenende gesagt, er rechne fest mit einer finalen Einigung im Oktober.

Unionsfraktion zeigt sich enttäuscht

Kritik an den Reformplänen kommen von der Unionsfraktion in Berlin. Die finanzpolitische Sprecherin Tillmann sagte, statt eines großen Schrittes hin zu mehr Steuergerechtigkeit erlebe man genau das Gegenteil. So sei es fragwürdig, dass die Staaten selbst wählen könnten, ob sie die Mindestbesteuerung einführen wollen oder nicht.



Von der grundsätzlichen Einigung bis zur nationalen Umsetzung müssen allerdings noch einige Hürden genommen werden. Sowohl in Europa als auch den USA gibt es Widerstand gegen die Steuerpläne. Im US-Kongress haben die Republikaner große Vorbehalte gegen das Projekt, zugleich sperren sich Ungarn, Estland und Irland gegen die Mindeststeuer.

Diese Nachricht wurde am 11.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.