US-Präsident Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping sind am Rande des G20-Gipfels zu einer Unterredung über den Handelsstreit beider Länder zusammengekommen.

In Buenos Aires zeigte sich Trump zuversichtlich, dass es gelingen werde, etwas Gutes für China und für die Vereinigten Staaten zu erreichen. Xi erklärte, Kooperation sei für beide Länder das Beste. Gemeinsam trage man Verantwortung für Frieden und Wohlstand in der Welt.



Die USA und China - die größten Volkswirtschaften der Welt - befinden sich in einem Handelskonflikt und haben sich gegenseitig mit Strafzöllen überzogen.