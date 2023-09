Bei der Eröffnung des G20-Gipfels wurde für das Schild des indischen Premierministers Modi der Name "Bharat" statt Indien verwendet. (IMAGO / ZUMA Press / IMAGO / Filippo Attili)

Letztendlich setzte sich Russland dank der Unterstützung von mehreren Staaten des globalen Südens mit einer zentralen Forderung durch: Der russische Angriffskrieg wird nicht ausdrücklich verurteilt. Stattdessen heißt es in der Abschlusserklärung: "Kein Staat darf die territoriale Integrität oder die politische Unabhängigkeit anderer Staaten angreifen." Zum Ukraine-Krieg gebe es unterschiedliche Einschätzungen der Situation. Darüber hinaus soll nach dem Willen der G20 das Abkommen erneuert werden, das den Export von Getreide, Nahrungsmitteln und Düngern über das Schwarze Meer gewährleistet - sowohl aus der Ukraine als auch aus Russland.

Forderung nach Geld für Klimaschutz

Ein weiterer Schwerpunkt der Abschlusserklärung ist der Klimaschutz. So sollen die Staaten bis 2030 jährlich vier Billionen US-Dollar in erneuerbare Energien investieren und ihre Anstrengungen erhöhen, aus der Kohleverstromung auszusteigen. Ziel sei Klimaneutralität bis zum Jahr 2050. Außerdem verpflichten sich die G20, ärmere Länder bei Investitionen in den Klimaschutz zu unterstützen und ihnen eine nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen.

Schulze und Oxfam begrüßen Aufnahme der Afrikanischen Union in die G20

Außerdem ist die Afrikanische Union auf Einladung des indischen Regierungschefs Narendra Modi offiziell den G20 beigetreten. Bundesentwicklungsministerin Schulze begrüßte die Entscheidung. Die SPD-Politikerin sagte, der Schritt zeige, dass dem wachsenden Gewicht Afrikas in der Weltpolitik endlich Rechnung getragen werde. Auf dem Kontinent lebe mehr als ein Fünftel der Weltbevölkerung, und trotzdem sei Afrika bis gestern nur durch das Land Südafrika in der G20 vertreten gewesen. Auch die Entwicklungsorganisation Oxfam begrüßte die Aufnahme der Afrikanischen Union. Zuvor war die Europäische Union die einzige Staatengemeinschaft in der G20-Gruppe.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 09.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.