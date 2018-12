Wegen massiver Differenzen haben sich die G20-Staaten bei ihrem Gipfeltreffen in Buenos Aires nur auf einen Minimalkonsens geeinigt. Besondes umstritten waren die Themen Welthandel, Klimaschutz und Migration. Bundeskanzler Merkel gestand Schwierigkeiten ein, bewertete die Ergebnisse dennoch positiv.

So seien sich alle einig gewesen, dass die Welthandelsorganisation WTO reformiert werden müsse. Beim Klimaschutz tragen dagegen die USA das Bekenntnis zu den Pariser Zielen von 2015 nicht mit. Es wird auch keine explizite Verurteilung des Protektionismus im Welthandel geben. Beim Thema Migration bestanden die USA darauf, auf inhaltliche Aussagen zu verzichten. Es wird lediglich eine Verpflichtung zur internationalen Kooperation festgeschrieben.

Dank an Sicherheitskräfte

Argentiniens Präsident Macri sprach als Gastgeber des Treffens in Buenos Aires von "wichtigen Vereinbarungen". Zugleich dankte er den Einsatzkräften seines Landes: "Die Sicherheit war perfekt". Vor Beginn des Gipfels in Buenos Aires waren schwere Krawalle befürchtet worden. Nach den heftigen Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg im vergangenen Jahr hatten sich die argentinischen Sicherheitskräfte auf das Schlimmste vorbereitet. 25.000 Polizisten und Soldaten waren im Einsatz. Weite Teile der Innenstadt waren abgeriegelt worden. Proteste, die stattfanden, blieben weitgehend friedlich.

Saudi-Arabien nicht geächtet

Der nächste G20-Gipfel findet Ende Juni 2019 im japanischen Osaka statt. Ungeachtet der Khashoggi-Affäre bekräftigten die Staats- und Regierungschefs, dass der übernächste Gipfel in Saudi-Arabien abgehalten werden soll. Dem saudischen Kronprinzen wird vorgeworfen, den Mord an dem kritischen Journalisten Khassoggi in Auftrag gegeben oder zumindest davon gewusst zu haben.