Die argentinische G20-Präsidentschaft hat die Einigung auf eine Gipfelerklärung bestätigt. Nach übereinstimmenden Meldungen scheren die USA in der Klimapolitik weiter aus und tragen das Bekenntnis zu den Pariser Klimaschutzzielen von 2015 nicht mit. Im Abschlusskommuniqué soll zudem keine explizite Verurteilung des Protektionismus im Welthandel enthalten sein.

Zwar werde in allgemeiner Form der Beitrag des multi-lateralen Handelssystems gewürdigt, aber zugleich auf dessen Versäumnisse etwa bei der Schaffung von Arbeitsplätzen hingewiesen. Man sei sich einig, dass die Welthandelsorganisation reformiert werden müsse. Das System erreiche gegenwärtig seine Ziele nicht und es gebe Raum für Verbesserungen.

Dank an Sicherheitskräfte

Argentiniens Präsident Macri sprach als Gastgeber des Treffens in Buenos Aires von "wichtigen Vereinbarungen". Zugleich dankte er den Einsatzkräften seines Landes: "Die Sicherheit war perfekt". Vor Beginn des Gipfels in Buenos Aires waren schwere Krawalle befürchtet worden. Nach den heftigen Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg im vergangenen Jahr hatten sich die argentinischen Sicherheitskräfte auf das Schlimmste vorbereitet. 25.000 Polizisten und Soldaten waren im Einsatz. Weite Teile der Innenstadt waren abgeriegelt worden. Proteste, die stattfanden, blieben weitgehend friedlich.