An dem zweitägigen Treffen in der Stadt im Nordwesten Englandsnimmt auch die deutsche Ressortchefin Baerbock teil. Sie will das Programm für den Vorsitz vorstellen , den die Bundesrepublik zum Jahreswechsel übernimmt. Dazu soll auch der Kampf gegen die Klimakrise gehören. Als Gastgeberin der Konferenz hatte die britische Außenministerin Truss zuvor die gemeinsamen Werte wie Freiheit und Demokratie bekräftigt. Sie sagte, der Westen und seine Verbündeten würden sich gemeinsam Aggressoren entgegenstellen, die die Freiheit unterwandern wollten. Hier werde man eine klare Botschaft senden. Zudem kündigte Truss eine Vertiefung der Beziehungen in den Bereichen Handel, Investitionen, Technologien und Sicherheit an.