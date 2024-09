Die G7-Außenminister bei einem Treffen in Capri (Archivbild). (Remo Casilli/Reuters Pool/AP/dpa)

Die Regierung in Teheran müsse sofort jegliche Unterstützung für Russlands illegalen und ungerechtfertigten Krieg gegen die Ukraine einstellen, heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme, an der sich auch der Außenbeauftragte der EU beteiligte. Eine Stellungnahme von Russland oder dem Iran lag zunächst nicht vor.

Zuletzt hatten Großbritannien und die USA mitgeteilt, Russland habe ihren Informationen zufolge ballistische Raketen aus dem Iran erhalten. Die Regierung in Teheran wies die Vorwürfe zurück. Deutschland, Frankreich und Großbritannien verhängten bereits neue Sanktionen gegen den Iran, auch die EU will schärfere Strafmaßnahmen ergreifen.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.