Klimaschutz

Bei der Beseitigung von Klimaschäden sollen Entwicklungsländer künftig mehr Hilfe erhalten. In dem Kommuniqué stellen die G7 bis 2025 eine Verdopplung der Finanzzusagen in Aussicht. Bundeswirtschaftsminister Habeck räumte ein, dass die bisher zugesagten Mittel nicht ausreichten. Deshalb versuche man aufzuholen. Die Industriestaaten hatten auf der Pariser Klimakonferenz zugesagt, von 2020 bis '25 jährlich 100 Milliarden US-Dollar aufzubringen. Das Geld ist für Maßnahmen zur Anpassung der Entwicklungsländer an die Erderwärmung vorgesehen.

Deutschland und die USA streben Vorreiterrolle an

Habeck und der US-Klimabeauftragte Kerry haben eine Vereinbarung geschlossen, durch die Deutschland und die USA international eine Führungsrolle bei den Rahmenbedingungen für eine Energiewende einnehmen sollen. Dabei stehen die Entwicklung des Windenergie-Sektors auf See (Offshore-Windparks), die Nutzung von Wasserstoff und die Zusammenarbeit mit Entwicklungs- und Schwellenländern im Mittelpunkt. Der Verkehrssektor soll bis 2030 möglichst frei von CO2-Emmissionen sein.

Grundsätzlich haben sich die sieben führenden Industriestaaten dazu verpflichtet, ihre Klimaschutzmaßnahmen zu verstärken. In ihrem Abschlussdokument betonen sie, dass sie trotz des Kriegs in der Ukraine am Klimaziel festhalten wollen, die Erderwärmung auf 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen.

Aus für Kohlekraftwerke, aber ohne Datum

Das klare Bekenntnis zum Ende der klimaschädlichen Kohlekraft ist zwar erstmals in einem G7-Dokument aufgeschrieben. Das Enddatum 2030 wurde aus der Abschlusserklärung aber wieder gestrichen. Nach Angaben aus G7-Kreisen ist das vor allem auf den Widerstand der USA und Japans zurückzuführen. Die Staaten verpflichten sich aber, bis 2035 den gesamten Stromsektor überwiegend CO2-frei zu machen, was auch den Einsatz von Gas-Kraftwerken ausschließt.

Verkehrssektor bis 2030 möglichst frei von CO2-Emmissionen

Subventionen für fossile Energieträger wollen die Staaten bis 2025 weitgehend stoppen und die internationale Finanzierung von Gas-, Öl- oder Kohleprojekten in diesem Jahr auslaufen lassen. Zudem sollen die Wasserstoffentwicklung und -produktion vorangetrieben werden.

Umweltministerin Lemke: Treffen war ein Erfolg

Bundesumweltministerin Lemke wertete das G7-Treffen als großen Erfolg. Die Grünen-Politikerin sagte, die G7 gingen die ökologische Krise gemeinsam an und steigerten ihre Ambitionen. Dies sei ein starkes Zeichen für den Klima-, Umwelt- und Artenschutz. "Es ist kein verzagtes Weiter-So, sondern ein mutiges Jetzt-Erst-Recht", bilanzierte die Grünen-Politikerin. Ihr Parteikollege Bundeswirtschaftsminister Habeck betonte, es gebe messbare Fortschritte. Innerhalb weniger Jahre müsse man energisch handeln, um die Erderwärmung noch begrenzen zu können, so Habeck.

Neue Berichterstattung für mehr Transparenz

Neu ist eine ab dem kommenden Jahr geplante Berichterstattung für mehr Transparenz in diesem Bereich. Japan verpflichtet sich ferner, die internationale Finanzierung fossiler Energieträger bis Ende dieses Jahres einzustellen.

