Die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten (AP)

Dies müsse bei jedem Friedensaufruf berücksichtigt werden. Darüber hinaus planen die G7-Staaten neue Sanktionen gegen Russland. Ziel sei es, dem Land Technologien, Industrieausrüstung und Dienstleistungen zu entziehen. Unter anderem geht es um den Export von Gütern, die auch militärisch eingesetzt werden können. Die G7-Gruppe selbst verhängt keine Strafmaßnahmen, koordiniert sie aber.

Zu Beginn des Gipfeltreffens hatten die G7 an die verheerenden Folgen eines Einsatzes von Atomwaffen erinnert. Sie ehrten die Toten mit Kranzniederlegungen am Mahnmal in Hiroshima, das bei dem US-Angriff im Zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstört wurde. Der russische Präsident Putin hat seit Beginn der Invasion der Ukraine wiederholt mit dem Atomwaffenarsenal seines Landes gedroht.

