Nahrungsmittelkrise

Durch die Blockade der Häfen, die Bombardierung von Getreidesilos und die Zerstörung der landwirtschaftlichen Infrastruktur der Ukraine verschärfe Russland die weltweite Lebensmittelkrise, heißt es in einer in Berlin veröffentlichten Erklärung. Die Gruppe der sieben führenden Industrienationen kommt am Sonntag zu einem Gipfeltreffen auf Schloss Elmau in Bayern zusammen.

Die durch den Krieg gegen die Ukraine drohende Lebensmittelkrise war auch Anlass einer in Berlin stattfinden internationalen Konferenz zur Ernährungssicherheit. Das Treffen dient der Vorbereitung des G7-Gipfels. Außenministerin Baerbock und ihr US-Kollege Blinken kündigten an, man wolle gemeinsam mehr gegen die drohende Hungerkrise unternehmen. Baerbock kritisierte, Moskau lasse zielgerichtet Lebensmittelpreise explodieren, um ganze Länder zu destabilisieren.

