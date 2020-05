Die Bundesregierung hat zurückhaltend auf den Vorstoß von US-Präsident Donald Trump reagiert, den G7-Gipfel auf September zu verschieben und den Teilnehmerkreis zu erweitern.

Man warte noch auf genauere Informationen durch den Gastgeber USA, sagte ein Regierungssprecher in Berlin. Trump hatte vorgeschlagen, die Gruppe um Russland, Südkorea, Indien und Australien zu erweitern. Der Präsident kritisierte, beim bisherigen Kreis der G7 handele es sich um eine "sehr veraltete Gruppe". Russland erklärte, man sei bereit zu beliebigen Formaten des Dialogs. Allerdings nur auf Augenhöhe mit anderen Teilnehmern.



Australien zeigte sich dagegen erfreut über das Vorhaben. Ein Regierungssprecher teilte mit, es gebe in der Angelegenheit bereits Kontakt zwischen Premierminister Morrison und den USA. Der Gruppe der sieben führenden Industriestaaten gehören bislang die USA, Kanada, Japan, Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Italien an. Der G7-Gipfel in den USA war eigentlich für Juni geplant, wurde wegen der Coronavirus-Pandemie jedoch verschoben.