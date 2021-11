Thema des G7-Treffens: Die Omikron-Variante. (picture alliance/dpa)

Man sei sich einig, dass es ein entschiedenes Vorgehen geben müsse, hieß es nach der Sondersitzung. In den kommenden Wochen wolle man eng mit der Weltgesundheitsorganisation und internationalen Partnern zusammenarbeiten, um Informationen auszutauschen. Zur Gruppe der G7-Staaten gehören neben Großbritannien und Deutschland auch die USA, Frankreich, Italien, Japan und Kanada.

Die Weltgesundheitsorganisation hat die zunächst im Süden Afrikas entdeckte Omikron-Variante als besorgniserregend eingestuft. Die WHO wies zugleich aber auf viele noch bestehende Unsicherheiten zur Übertragbarkeit und Gefährlichkeit hin. Mittlerweile sind in zahlreichen Ländern - darunter auch Deutschland - Fälle der Variante entdeckt worden. Die drei in Bayern bekanntgewordenen sind nun auch durch eine Genom-Sequenzierung bestätigt, wie das Landesgesundheitsamt mitteilte.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 29.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.