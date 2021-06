Die Gesundheitsminister der sieben größten Industrienationen G7 haben sich dafür ausgesprochen, das internationale Corona-Impfprogramm COVAX zu unterstützen.

Zum Auftakt ihrer zweitägigen Konferenz in Oxford sagte der britische Resssortchef Hancock, global betrachtet sei die Menschheit nur so stark wie das schwächste Glied in der Kette. Deshalb müsse man Daten besser austauschen, um die Ausbreitung von Krankheiten frühzeitig zu stoppen. Ein weltweiter online-Spendenaufruf zur Finanzierung von COVAX erbrachte fast zweieinhalb Milliarden Dollar zusätzlich. Damit stehen nun insgesamt 9,6 Milliarden Dollar zur Verfügung, um in mehr als 90 der ärmsten Länder Corona-Impfkampagnen durchzuführen.



Deutschland hatte bereits vor dem G7-Treffen 2,2 Milliarden Euro für das Welt-Impfprogramm bereitgestellt und angekündigt, bis zum Jahresende 30 Millionen Impfstoffdosen an ärmere Länder abzugeben. Bundesgesundheitsminister Spahn warb für ein global abgestimmtes Vorgehen. Ob man die Pandemie unter Kontrolle bringe, entscheide sich auch in Afrika, in Indien oder in Asien. Es reiche nicht, nur in Deutschland und Europa erfolgreich gegen das Virus vorzugehen.

