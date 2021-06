Die Gesundheitsminister der sieben größten Industrienationen G7 haben sich dafür ausgesprochen, das internationale Corona-Impfprogramm COVAX zu unterstützen. Die USA wollen drei Viertel ihrer Impfdosen für andere Länder an COVAX geben.

Zum Auftakt der zweitägigen G7-Konferenz in Oxford sagte der britische Resssortchef Hancock, global betrachtet sei die Menschheit nur so stark wie das schwächste Glied in der Kette.Deshalb müsse man Daten besser austauschen, um die Ausbreitung von Krankheiten frühzeitig zu stoppen. Ein weltweiter online-Spendenaufruf zur Finanzierung von COVAX erbrachte fast zweieinhalb Milliarden Dollar zusätzlich. Damit stehen nun insgesamt 9,6 Milliarden Dollar zur Verfügung, um in mehr als 90 der ärmsten Länder Corona-Impfkampagnen durchzuführen.

USA wollen drei Viertel ihrer gespendeten Impfdosen an COVAX geben

Die USA kündigten an, drei Viertel ihrer 80 Millionen Corona-Impfdosen, die als Spenden für andere Länder vorgesehen seien, über die COVAX-Initiative zu verteilen. Der Rest solle direkt an Länder mit Bedarf geschickt werden, erklärte das Weiße Haus. Eine Auslieferung sei bis Ende Juni geplant. US-Präsident Biden erklärte, um die Pandemie zu beenden, müsse das Virus weltweit besiegt werden.



Deutschland hatte bereits vor dem G7-Treffen 2,2 Milliarden Euro für das Welt-Impfprogramm bereitgestellt und angekündigt, bis zum Jahresende 30 Millionen Impfstoffdosen an ärmere Länder abzugeben. Bundesgesundheitsminister Spahn warb für ein global abgestimmtes Vorgehen. Ob man die Pandemie unter Kontrolle bringe, entscheide sich auch in Afrika, in Indien oder in Asien. Es reiche nicht, nur in Deutschland und Europa erfolgreich gegen das Virus vorzugehen.

