Die Teilnehmer des G7-Gipfels in Hiroshima (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Der Krieg in der Ukraine und das Verhältnis zu China beherrschten das dreitägige Treffen der führenden demokratischen Industrienationen. US-Präsident Biden versprach dem überraschend angereisten ukrainischen Präsidenten Selenskyj neue Militärhilfen im Umfang von etwa 375 Millionen US-Dollar. Biden hatte außerdem den Weg freigemacht, F16-Kampfjets an die Ukraine zu liefern - im Rahmen einer Koalition mehrerer Verbündeter. Zunächst sollen ukrainische Piloten ausgebildet werden. Später soll entschieden werden, wann und wie viele Flugzeuge geliefert werden und wer sie zur Verfügung stellt. Er habe eine pauschale Zusage von Selenskyj, die F-16 nicht zu nutzen, um in russisches geografisches Territorium vorzustoßen, betonte Biden. Die G7-Staaten wollen außerdem ihre wirtschaftlichen Abhängigkeiten von China reduzieren. Auch wiesen sie die Machtansprüche Pekings im Ost- und Südchinesischen Meer zurück und warnten vor militärischen Schritten gegen Taiwan. Russland wie China wiesen die Beschlüsse zurück. Peking sprach von Verunglimpfung und Einmischung in innere Angelegenheiten.

Diese Nachricht wurde am 21.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.