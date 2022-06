Schloss Elmau

G7-Gipfel beginnt

US-Präsident Biden ist zum G7-Gipfel in Deutschland eingetroffen. Er landete gestern Abend am Münchner Flughafen, wo er vom bayerischen Ministerpräsidenten Söder begrüßt wurde. Anschließend wurde Biden mit einem Hubschrauber zum Gipfelort Schloss Elmau gebracht. Auch Frankreichs Präsident Macron traf am Abend in München ein.

26.06.2022