Der Friedenspark in Hiroshima erinnert an den Atombombenabwurf von 1945. (Michael Kappeler / dpa)

Das Mahnmal erinnert an den US-Atombombenangriff auf die Stadt. Die Bombe hatte am 6. August 1945 rund 70.000 Menschen getötet, Zehntausende weitere starben an den Folgen.

Zur G7 gehören neben Gastgeber Japan auch Deutschland, die USA, Frankreich, Großbritannien, Italien und Kanada sowie die Europäische Union. Im Mittelpunkt des dreitägigen Treffens stehen Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, eine Verschärfung der Sanktionen gegen Moskau, aber auch der Umgang mit China und seinen Machtansprüchen sowie die schwierige Lage der Weltwirtschaft.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.