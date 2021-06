Die führenden westlichen Industriestaaten planen als Alternative zum chinesischen Seidenstraßen-Projekt eine weltweite Infrastrukturinitiative.

Es gehe darum, Hunderte Milliarden Dollar öffentlicher und privater Gelder für Investitionen in Entwicklungsländern aufzubringen, hieß es am Rande des G7-Gipfels in Cornwall. Demokratische Staaten hätten bisher keine Alternative zu dem Projekt aus Peking geliefert, das von Druck sowie einem Mangel an Arbeitsschutz- und Umweltstandards geprägt sei.



Die Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten beraten seit gestern über wirtschaftliche und außenpolitische Fragen. Ein Thema ist auch, wie man ärmeren Ländern stärker bei der Pandemie-Bekämpfung helfen kann. Dazu soll es nach Angaben des britischen Premierministers Johnson die Zusage für die Verteilung von einer Milliarde Corona-Impfdosen geben.

