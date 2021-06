Die Regierung in Peking hat die Beschlüsse des G7-Gipfels zu China als Einmischung in die inneren Angelegenheiten kritisiert.

Die chinesische Botschaft in London erklärte, in der Abschlusserklärung der G7 würden Fakten etwa zum Umgang mit den chinesischen Uiguren oder zu Hongkong verdreht. China werde dadurch verunglimpft, und es werde künstlich Konfrontation und Spaltung geschaffen.



In der Abschlusserklärung ihres gestern beendeten Gipfeltreffens waren die G7-Staaten, darunter Deutschland, kritischer denn je auf China eingegangen. Die Gruppe warf Peking unfaire Handelspraktiken, die Unterdrückung der Uiguren, die Abschaffung der Demokratie in Hongkong und eine aggressive Politik gegenüber den asiatischen Nachbarn vor.

