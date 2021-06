Die Gruppe der sieben führenden Industriestaaten - kurz - G7 will ärmeren Staaten mit einer Milliarde Impfdosen gegen das Coronavirus helfen. Nach Angaben der britischen Regierung soll das sowohl durch Verteilung als auch durch Finanzierung von Impfstoff möglich werden. Kritikern gehen die Pläne nicht weit genug.

Die US-Regierung hatte schon vor dem Treffen eine Spende von 500 Millionen Impfdosen an ärmere Staaten der Welt zugesagt. Nach Angaben des Weißen Hauses sollen die Dosen des Impfstoffs von Pfizer/Biontech an 92 Länder mit niedrigem und niedrigem mittleren Einkommen verteilt werden sowie an die Afrikanische Union. 200 Millionen Dosen sollen demnach zwischen August und Ende des Jahres geliefert werden, die übrigen 300 Millionen bis Juni 2022.



Die Weltgesundheitsorganisation bezeichnete die Aktion als "sehr ermutigend". Man habe schon seit Monaten gefordert, dass die Länder mit einem Überschuss an Impfdosen die Wirkstoffe mit bedürftigen Ländern teilen sollten. Ähnlich äußerte sich UNO-Generalsekretär Guterres, der aber deutlich mehr Einsatz anmahnte. Gerade in Entwicklungsländern breite sich das Coronavirus wie ein Flächenbrand aus. Es gelte, schnell zu handeln und so viele Menschen weltweit wie möglich zu schützen, bevor das Virus immun gegen Impfstoffe werde, sagte Guterres. "Wir sind im Krieg mit dem Virus."

Wie viel wollen welche Länder spenden?

Für GROSSBRITANNIEN hat Premierminister und Gipfel-Gastgeber Boris Johnson angekündigt, dass sein Land 100 Millionen Impfdosen aus seinem Überschuss beisteuern werde, den Großteil über die Impfstoffinitiative Covax. Großbritannien hatte sich derart mit Impfstoff eingedeckt, dass es seine Bevölkerung damit mehrfach durchimpfen könnte. Bisher hat das Land kaum Impfstoffe exportiert - und sich damit deutliche Kritik unter anderem von der EU eingehandelt.



Wie viel DEUTSCHLAND zur Spende von einer Milliarde Impfdosen beitragen könnte, blieb zunächst offen. Angesichts nicht völlig klarer Liefermengen für Juli, August und September könne sie keine Verpflichtung für noch nicht gelieferte Mengen eingehen, sagte Bundeskanzlerin Merkel. Im Mai hatte sie noch angekündigt, bis Jahresende 30 Millionen Dosen an Covax spenden zu wollen. Gleichzeitig verwies sie darauf, dass Deutschland das Programm auch mit mehr als einer Milliarde Euro finanziell unterstützen werde. Dieses Geld könnte für die Milliarden-Spende der G7 in Impfdosen umgerechnet werden.



Wie die BBC berichtet, wollen auch FRANKREICH, ITALIEN und SCHWEDEN Impfdosen spenden. JAPAN habe eine Milliarde Dollar zugesagt.

Welche Impfstoffe könnten gespendet werden?

Die Impf-Initiative Covax könnte Vakzine von AstraZeneca, Pfizer/Biontech, Johnson&Johnson, Moderna, Sinopharm und Sinovac verwenden. Bislang haben aber lediglich Pfizer und AstraZeneca geliefert. Moderna, so die BBC, wolle 500 Millionen Impfdosen zum niedrigsten Preis zur Verfügung stellen, die meisten davon aber erst 2022.



Beim Welt-Gesundheitsgipfel in Rom Ende Mai hatten die US-Pharmakonzerne Pfizer, Moderna und Johnson&Johnson bereits 3,5 Milliarden Corona-Impfstoffdosen für ärmere und Schwellenländer versprochen. Sie sollten aber nicht gespendet werden, sondern zum Selbstkosten- beziehungsweise zu einem Sonderpreis bereitgestellt werden.

Warum stößt das Vorhaben auf Kritik?

Entwicklungshilfeorganisationen bezeichneten die bisherigen Spenden-Pläne der großen Industrienationen als "unzureichend". Grundsätzlich sei eine sofortige Weitergabe von Impfdosen dringend erforderlich und die Milliarde Impfdosen deshalb willkommen, sagte etwa ein Vertreter von Oxfam. Wenn das aber alles sei, "muss dies als Fehlschlag gewertet werden". Ihmzufolge hält die Weltgesundheitsorganisation mindestens acht Milliarden Impfdosen für nötig, um eine Herdenimmunität in Ländern mit geringem oder mittlerem Einkommen zu erreichen.



Die Co-Vorsitzende des Covax-Programms spricht sogar von elf bis zwölf Milliarden nötigen Dosen. Jane Halton sagte dem britischen Radiosender "Times Radio", bislang seien weltweit etwa 2,2 Milliarden verabreicht worden und das zu mehr als drei Vierteln in nur zehn Ländern. "Ich denke, man muss nicht besonders kreativ sein, um herauszufinden, dass das die reichsten Länder der Welt sind".



Die Internationale Handelskammer (ICC) warnte vor Folgen für die Weltwirtschaft. Wenn die G7 bei den Impfstoffspenden nicht deutlich zulegten, setzten sie ihre eigenen Bürger Gefahren aus - etwa, weil sich neue, gefährlichere Virusvarianten entwickeln und neue Corona-Ausbrüche die Lieferketten unterbrechen könnten.



Als wichtigeren Baustein in der Bekämpfung der Corona-Pandemie weltweit bezeichneten etliche Organisationen die Aufhebung des Patentschutzes für Impfstoffe sowie die Weitergabe von Technologie zur Impfstoffproduktion und Investitionen in regionale Produktion weltweit. "Wohltätigkeitsaktionen" könnten die Krise der weltweiten Impfstoffversorgung nicht beheben.



(Mit Material der Nachrichtenagentur dpa)

Diese Nachricht wurde am 12.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.