Die Staats- und Regierungschefs der sieben großen Industrieländer haben sich auf ihrem Treffen im französischen Biarritz doch auf eine Abschlusserklärung geeinigt.

Damit wollen die Staaten trotz vieler Streitpunkte ihre - so wörtlich - "große Einigkeit" demonstrieren, hieß es in dem Dokument. Im Vorfeld des Gipfels hatte der französische Präsident Macron angekündigt, es werde entgegen der Gepflogenheiten der internationalen Zusammenkunft keine gemeinsame Verlautbarung geben. Vor allem im Iran-Konflikt gab es Bewegung. Der britische Premierminister Johnson sagte, die EU und der Iran sollten den Dialog über das iranische Atomprogramm wieder aufnehmen. Zuvor bekundete bereits US-Präsident Trump seinen Willen zu einem Treffen mit dem iranischen Präsidenten Rohani. Die G7-Staaten betonten in ihrer gemeinsamen Erklärung, der anvisierte Austausch mit dem Iran sollte aber unter der Prämisse geführt werden, dass dem Land unter keinen Umständen der Besitz von nuklearen Waffen erlaubt werden dürfe.



Zudem einigten sich die Länder darauf, rund 17,9 Millionen Euro an Nothilfe für die Brandbekämpfung im Amazonas-Regenwald in Südamerika bereitzustellen. Im Honkong-Konflikt richteten sie einen Appell an China, die besonderen Rechte der Sonderverwaltungszone zu achten.