Die sieben wichtigsten westlich geprägten Industrienationen haben sich zu einheitlichen Klimazielen bekannt und sich auf einen verschärften Kurs gegenüber China verständigt.

In der Abschlusserklärung des G7-Gipfels im britischen Cornwall wird erstmals gemeinsam eine Klimaneutralität ab 2050 angestrebt. Bekräftigt werden zudem die Ziele im Pariser Abkommen, den CO2-Ausstoß bis 2030 um etwa die Hälfte gegenüber 2010 zu verringern. Auf ein einheitliches Datum zum Ausstieg aus der Kohleverstromung hingegen gelang keine Einigung. Deutschland kündigte zudem an, seinen Beitrag für den Klimaschutz in Entwicklungsländern bis spätestens 2025 von derzeit vier auf sechs Milliarden Euro jährlich erhöhen.



Mit Blick auf China wenden sich die G7 gegen unfaire Handelspraktiken, Menschenrechtsverstöße und das Vorgehen der Pekinger Führung gegenüber Hongkong. Den chinesischen Großprojekten für eine neue Seidenstraße will die Staatengruppe mit einer Infrastruktur-Initiative begegnen. Außerdem fordern die G7 eine erneute Untersuchung der Weltgesundheitsorganisation zum Ursprung der Corona-Pandemie.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.