Am Rande des G7-Gipfels in Biarritz sind nach Agenturberichten zahlreiche Menschen festgenommen worden.

38 Personen seien in Gewahrsam genommen worden, meldet die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die örtliche Präfektur. In Bayonne, der Nachbarstadt von Biarritz, waren am Abend bei einer ungenehmigten Demonstration Steine geflogen. Die Sicherheitskräfte setzten Wasserwerfer und Tränengas ein, um den Protest aufzulösen. Die französische Regierung hat massive Polizei-Einheiten zusammengezogen, um den noch bis Montag dauernden G7-Gipfel zu schützen. - Eine angemeldete Kundgebung in Hendaye verlief friedlich. 15.000 Globalisierungsgegner demonstrierten gegen das Treffen der Spitzenpolitiker und für eine neue Weltordnung.