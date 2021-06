Zum Auftakt des G7-Gipfels in Großbritannien hat Premierminister Johnson die Bedeutung der Zusammenkunft unterstrichen.

Die Staats- und Regierungschefs müssten sicherstellen, dass sie die Lektionen aus der Corona-Pandemie gelernt hätten, sagte Johnson vor Beginn der ersten Arbeitsgespräche im südwestenglischen Konferenz-Ort Carbis Bay. Es sei entscheidend, dass die Welt gemeinsam auf die Krise reagiere. Die G7 seien zudem vereint in ihrer Vision einer ambitionierteren, grüneren Welt, die Lösungen für den Klimawandel finde, so Johnson.



Zur G7-Gruppe gehören außer Großbritannien auch Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada und die USA. An der dreitägigen Konferenz in Südengland nehmen auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sowie EU-Ratspräsident Michel teil.

