Klimaschützer fordern von den G7-Staaten mehr Engagement gegen die Erderwärmung und deren Folgen. Beim Gipfeltreffen in Cornwall seien lediglich bereits früher gegebene Zusagen bekräftigt worden, bemängelten etwa die Organisationen "Oxfam" und "Climate Action Network". Die Zusage einer knappen Halbierung der Treibhausgasausstöße etwa sei bereits Teil des Pariser Klimaabkommens. Jetzt gehe es um die konkrete Umsetzung der Versprechen.

Eine Sprecherin des "Climate Action Network" forderte die G7 auf, ihre Zusage einzuhalten, den Entwicklungsländern jährlich 100 Milliarden US-Dollar gegen den Klimawandel zur Verfügung zu stellen.



Der G7-Gipfel in Cornwall geht heute mit Beratungen zum Klimaschutz zu Ende. Die Staats- und Regierungschefs wollen sich unter anderem dazu verpflichten, die CO2-Emissionen in ihren Ländern bis 2030 im Vergleich zu 2010 nahezu zu halbieren. Bis spätestens 2050 wollen die Teilnehmerstaaten dann Klimaneutralität erreichen. Zu den anvisierten Maßnahmen gehörten unter anderem der Ausstieg aus der Kohlekraft zum frühestmöglichen Zeitpunkt, ein Ende fast aller direkten staatlichen Förderung für fossilen Energieträger im Ausland und das schrittweise Aus für Autos mit Verbrennermotor.

100 Milliarden für Klimaschutz in ärmeren Ländern

Nach Angaben der britischen Regierung als Gastgeber des Treffens wollen die führenden westlichen Wirtschaftsmächte künftig außerdem jährlich 100 Milliarden US-Dollar für die Finanzierung des Klimaschutzes in Entwicklungsländern aufbringen - das sind umgerechnet rund 82,5 Milliarden Euro.



Die Klimaziele sollen dann bei der UNO-Klimakonferenz im schottischen Glasgow im November auf globaler Ebene vereinbart werden. Zu den G7-Staaten gehören neben Großbritannien und den USA auch Deutschland, Frankreich, Italien, Japan und Kanada.

Umgang mit künftigen Pandemien und Abgrenzung zu China

Als Lehre aus der Corona-Krise soll ein Gesundheitspakt verkündet werden, mit dem sich die Staaten gegen künftige Pandemien wappnen wollen. Gestern hatten die sieben führenden westlichen Industriestaaten als Antwort auf das chinesische Projekt der so genannten "Neuen Seidenstraße" eine eigene Infrastrukturinitiative auf den Weg gebracht. Nach Angaben von US-Vertretern geht es darum, Hunderte Milliarden Dollar öffentlicher und privater Gelder für Investitionen in Entwicklungsländer aufzubringen.



Der CDU-Europapolitiker McAllister warb im WDR dafür, mit den Amerikanern eine gemeinsame Agenda zu formulieren, wie man sich dem "immer aggressiver auftretenden China entgegenstellen" könne. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Europäischen Parlament verwies unter anderem auf die aufeinander abgestimmten Sanktionen von EU und USA gegen chinesische Beamte wegen der Menschenrechtsverletzungen in der Provinz Xinjiang. Das seien erste Schritte. Die Vorstellungen von Demokratie, Rechtstaatlichkeit und Menschenrechte in China seien ganz andere als man sie im Westen vertrete.



Der Koordinator der Bundesregierung für die transatlantische Zusammenarbeit, Beyer, sieht hingegen eine unterschiedliche Positionierung der USA und Europas. In der EU sehe man China als Systemrivalen und Wettbewerber, sagte Beyer im Deutschlandfunk. Er warne davor, dass man zu sehr Parallelen zum Kalten Krieg ziehe.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.