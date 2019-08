Kurz vor dem G7-Gipfel in Frankreich gibt es Kritik am Umgang mit Nichtregierungs-Organisationen.

Zunächst wurden NGOs komplett von dem Treffen in Biarritz ausgeschlossen. Beamte der Regierung begründeten dies mit Platzproblemen. Inzwischen wurden 30 Vertreter unabhängiger Organisationen zugelassen. Das französische Klimaschutz-Netzwerk RAC kündigte trotzdem einen Boykott des Gipfels an. Die Hilfsorganisation World Vision bezeichnete den eingeschränkten Zugang als Skandal. Andere NGOs begrüßten zwar den Zugang, erklärten aber zugleich, Hilfsorganisationen würden von der Politik zunehmend als Bedrohung angesehen. Dabei seien sie ein wichtiges Korrektiv.



Morgen will sich der französische Präsident Macron mit NGO-Vertretern treffen. Das Treffen der sieben größten Industriestaaten beginnt am Samstag. Zur G7-Gruppe gehören neben Frankreich die USA, Japan, Deutschland, Großbritannien, Italien und Kanada.