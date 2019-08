Es war das erste Treffen zwischen dem neuen britischen Premier und dem US-Präsidenten: Boris Johnson und Donald Trump sind am Rande des G7-Gipfels im französischen Biarritz zusammengekommen - und haben einen baldigen Handelsvertrag zwischen ihren Staaten angekündigt.

Man werde einen "sehr großen" Pakt abschließen, sagte Trump. Es gebe riesige Gelegenheiten für Großbritannien auf dem US-Markt, ergänzte der britische Premier. Angesichts des erwarteten britischen Austritts aus der EU mit ihrem Binnenmarkt mit 500 Millionen Menschen ist die britische Regierung auf einen Handelspakt mit den USA angewiesen.

Johnson erwartet schwierige Gespräche

Johnson räumte allerdings ein, dass die Verhandlungen mit Washington schwierig werden dürften. Zuletzt hatte der britische Premier kritisiert, dass seinem Land der Export von Rindfleisch oder Lamm in die USA verwehrt sei. Dabei hätten die Vereinigten Staaten im Jahr 2014 zugesagt, ein entsprechendes Verbot zu kippen.



In der Handelspolitik zeichneten sich indes Differenzen zwischen den beiden Politiker ab. Trump verteidigte die neuen Strafzölle gegen China. Der Handelsstreit mit Peking helfe beim Abschluss eines "sehr großen" Handelsabkommens mit Japan, meinte Trump. Johnson unterstrich hingegen die Bedeutung des Freihandels.



Trump bestätigte bei dieser Gelegenheit, dass das Abkommen mit Japan kurz vor dem Abschluss steht: "Es wird eine der größten Vereinbarungen, die wir jemals mit Japan getroffen haben."



Verwirrung gab es über den Stand der Beratungen über den Atomkonflikt mit Iran. Zunächst hieß es, Frankreichs Präsident Macron solle im Namen der G7 mit dem Iran sprechen. Macron stellte inzwischen klar, dass es sich nicht um ein offizielles Mandat handele, er aber in den nächsten Tagen weitere Gespräche mit Teheran führen werde.

Uneinigkeit über eine Rückkehr Russlands

Umstritten ist bei dem Gipfel auch die Frage einer Rückkehr Russlands zu dem Staatentreffen. Trump erwägt, Russland zum nächsten G7-Gipfeltreffen einzuladen, wenn er selbst Gastgeber sein wird. Dies machte in Biarritz deutlich. Am Rande des Gipfeltreffens verlautete aus Diplomatenkreisen, die Runde sei sich darin einig, den Dialog und die Abstimmung mit Russland wieder zu verstärken. Allerdings sei es zu früh für eine Rückkehr des Landes in die Gruppe. Russland war 2014 nach der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim ausgeschlossen worden.

Trump lobt Gesprächspartner beim G7-Gipfel

Trump wehrte sich gegen Medienberichte über Spannungen auf dem G7-Gipfel in Frankreich. Die Staats- und Regierungschefs kämen "sehr gut" zurecht und die Treffen seien ebenfalls sehr gut, teilte er auf Twitter mit. Die Medien würden unzureichend und falsch berichten. Auch widersprach er Prognosen, wonach sich das konjunkturelle Umfeld eintrübe. Den Vereinigten Staaten gehe es aus wirtschaftlicher Sicht großartig.



Die Staats- und Regierungschefs der G7 kamen am Morgen in großer Runde zu ihrer ersten Arbeitssitzung zusammen. Geplante Themen waren die schwächelnde Weltwirtschaft, die Handelsstreitigkeiten und die Gleichstellung von Frauen. Weiterer wichtiger Tagesordnungspunkt ist Afrika. Der französische Präsident Macron hat als Gastgeber die Staats- und Regierungschefs aus Burkina Faso, Ägypten, Senegal, Ruanda und Südafrika eingeladen. Deutschland und Frankreich wollen eine Initiative zum Kampf gegen Terrorismus und Instabilität in der Sahelzone vorstellen.

Ausschreitungen und Festnahmen

Am Rande des G7-Gipfels in Biarritz gab es zahlreiche Festnahmen. 38 Personen seien in Gewahrsam genommen worden, meldet die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die örtliche Präfektur. In Bayonne, der Nachbarstadt von Biarritz, war es gestern Abend bei einer nicht genehmigten Demonstration zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen.