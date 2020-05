Der ursprünglich für Juni geplante G7-Gipfel wird verschoben.

Dies kündigte US-Präsident Trump an, der in diesem Jahr Gastgeber der Staats- und Regierungschefs der sieben großen Industriestaaten ist. Nun soll das Treffen im Herbst stattfinden, möglicherweise im September.



Um den Gipfel hatte es in den vergangenen Tagen bereits Irritationen gegeben. Die in Camp David angesetzte Zusammenkunft war angesichts der Corona-Pandemie zunächst abgesagt und durch eine geplante Videokonferenz ersetzt worden. Zuletzt hatte Trump aber von einer möglichen persönlichen Begegnung gesprochen und dies als ein Signal der Normalisierung gewertet. Bundeskanzlerin Merkel hatte aber mitteilen lassen, dass sie in Anbetracht der Pandemie ihre persönliche Teilnahme im Juni nicht zusagen könne.



Trump kündigte auch an, dass er den Kreis der Teilnehmerstaaten erweitern werde. Er wolle auch Russland, Südkorea, Australien und Indien einladen. Beim bisherigen Kreis der G7 handele es sich um eine "sehr veraltete Gruppe", meinte der US-Präsident.