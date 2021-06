Die führenden westlichen Industriestaaten streben als Antwort auf das chinesische Seidenstraßen-Projekt eine weltweite Infrastrukturinitiative an.

Auf ihrem Gipfel beschlossen die G7-Staaten einen entsprechenden Plan. Es gehe darum, Hunderte Milliarden Dollar öffentlicher und privater Gelder für Investitionen in Entwicklungsländern aufzubringen. Das Vorhaben soll eine Alternative zum chinesischen Projekt der so genannten "Neuen Seidenstraße" bieten, wie US-Regierungsbeamte berichteten. Finanzzusagen wurden aber noch nicht ausgesprochen.



China baut mit Investitionen in Straßen, Bahnstrecken und Häfen neue Handelswege nach Europa, Afrika, Lateinamerika und in Asien. Dabei investiert Peking auch in Staaten, die sonst nur schwer internationale Hilfe bekommen würden. Kritiker warnen arme Länder vor einer Schuldenfalle, politischen Abhängigkeiten und mangelndem Umweltschutz.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.