Bundeskanzlerin Merkel wird voraussichtlich nicht zum geplanten G7-Gipfel Ende Juni in die USA fliegen.

Wie Regierungssprecher Seibert in Berlin mitteilte, kann Merkel nach derzeitigem Stand aufgrund der Corona-Pandemie ihre persönliche Teilnahme an dem Treffen in Washington nicht zusagen. Die Regierungschefin werde die Entwicklung aber im Blick behalten und die Lage gegebenfalls neu beurteilen, hieß es weiter.



Der G7 gehören außer den USA und Deutschland auch Frankreich, Italien, Großbritannien, Kanada und Japan an. Die alljährlichen Gipfel richten die Mitgliedsländer abwechselnd aus.