Der französische Finanzminister Le Maire hat die sieben wichtigsten Industriestaaten aufgefordert, sich bei der Besteuerung von Internetfirmen zu verständigen.

Sollte sich die G7-Gruppe nicht auf einen gemeinsamen Weg einigen, werde dies kaum im größeren Kreis der OECD gelingen, sagte Le Maire zu Beginn eines Treffens der G7-Finanzminister in Chantilly bei Paris. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung soll bis 2020 einen Plan für eine Mindestbesteuerung von Unternehmen ausarbeiten.



Frankreich will zunächst im Alleingang eine Digitalsteuer einführen. Diese würde vor allem US-Konzerne wie Google, Apple, Facebook und Amazon treffen. Die Regierung in Washington droht Paris deshalb mit Strafzöllen.