Die Finanzminister der G7-Industriestaaten haben sich darauf verständigt, bis 2020 ein globales Regelwerk zur Besteuerung digitaler Großkonzerne zu erarbeiten.

Dabei solle geklärt werden, in welchen Ländern die entsprechenden Unternehmen Steuern zahlen müssten, hieß es bei einem Treffen der Ressortchefs in Chantilly bei Paris. Zuletzt hatte Frankreich im Alleingang die Digitalsteuer auf nationaler Ebene eingeführt. Die USA kündigten daraufhin an, Gegenmaßnahmen wie Zölle und Handelsrestriktionen zu prüfen. Viele der von einer Steuer betroffenen Unternehmen haben ihren Firmensitz in den Vereinigten Staaten.