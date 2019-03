Italien will sich als erster G7-Staat dem umstrittenen chinesischen Infrastrukturprojekt einer "Neuen Seidenstraße" anschließen.

Ministerpräsident Conte sagte, die Initiative "Gürtel und Straße" schaffe italienischen Exporteuren Zugang zum chinesischen Markt. Die Absichtserklärung soll diese Woche unterzeichnet werden. Sie sei rechtlich nicht bindend und stelle die Position Italiens in der transatlantischen Partnerschaft nicht in Frage, betonte Conte.



China will mit den "Gürtel und Straße"-Initiative den Handel verstärken und mehr als 60 Länder aus Asien, Afrika und Europa beteiligen. Für etwa eine Billion Euro sollen Häfen, Straßen und Schienen ausgebaut werden. Kritiker befürchten eine hohe Verschuldung der teilnehmenden Länder und zu wenige Arbeitsaufträge für Unternehmen vor Ort. Mehrere EU-Staaten, darunter Deutschland, Frankreich und Großbritannien, lehnten eine Beteiligung bereits ab.