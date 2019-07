Die Unesco sieht Mädchen in vielen Regionen der Welt in Bildungsfragen extrem benachteiligt.

In Afrika südlich der Sahara, Nordafrika und Westasien sei die Lage weiter besonders schlecht, hieß es bei einer gemeinsamen Konferenz der Unesco mit Vertretern der G7-Staaten in Paris. Große Fortschritte dagegen habe es in Zentral- und Südasien gegeben. Bundesentwicklungsminister Müller forderte eine Bildungsoffensive für die ärmsten Länder der Welt. Derzeit könnten schätzungsweise 200 Millionen Kinder weltweit keine Schule besuchen, sagte der CSU-Politiker.



Im Staatenverbund der G7 und der EU müssten Bildung und Ausbildung zum Schwerpunkt der Zusammenarbeit vor Ort werden. Es sei schwer zu verstehen, dass die Mittel für Entwicklungszusammenarbeit weltweit auf 165 Milliarden Dollar gesunken seien, während für Militär mehr als zehn Mal soviel ausgegen werde.