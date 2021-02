Unter der neuen US-Regierung ist ein internationaler Ansatz zur Besteuerung von Internet-Konzernen wie Amazon, Google oder Facebook wieder näher gerückt.

In einem Telefonat mit dem Vizepräsidenten der EU-Kommission, Dombrovskis, sagte Finanzministerin Yellen, die USA strebten zeitnah eine Vereinbarung für ein internationales Steuerabkommen an. Auch in bilateralen Handelsfragen sollten Lösungen gefunden werden. Jüngst hatte die Gruppe der sieben führenden Industriestaaten, zu der auch die USA gehören, die Besteuerung multinationaler Digitalkonzerne zur Priorität erklärt. Die USA hatten unter Präsident Trump solche Vorstöße blockiert.

