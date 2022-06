Vor Gipfel auf Schloss Elmau

Am Sonntag beginnt das Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs. (AFP / Tobias Schwarz)

Das globale Bündnis "Brave Movement" warf ihnen vor, nicht genug im Kampf gegen sexuelle Gewalt an Kindern zu tun. Die Bemühungen seien "erschreckend unzureichend", teilte es in München mit. Es fehle an ausreichenden Aktionsplänen zur Prävention und an geeigneten Schutzmaßnahmen im Internet. Besonders schlecht schnitten Frankreich, Italien, Japan und die USA ab, hieß es. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace forderte von den G7, den globale Kampf gegen den Klimawandel ins Zentrum der Beratungen zu stellen. Die G7 investierten im Schnitt fast genauso viel Geld in die klimaschädlichen Brennstoffe Kohle, Öl und Gas wie in den Ausbau erneuerbarer Energien, hieß es. Der Direktor des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen in Deutschland, Frick, verlangte, die durch den Ukraine-Krieg verschärfte Hungerkrise zur Chefsache zu machen. Wichtig wäre es, dass sich die G7 auf ein gemeinsames Engagement für humanitäre Soforthilfe verpflichteten, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Heute soll es in München eine Großkundgebung geben. Dazu aufgerufen haben 15 globalisierungskritische Verbände. Zu der Demonstration angemeldet sind 20.000 Teilnehmer, die Polizei erwartet aber deutlich mehr.

