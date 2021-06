Bundesgesundheitsminister Spahn wirbt für ein global abgestimmtes Vorgehen gegen die Coronavirus-Pandemie.

Er sagte zum Auftakt von Beratungen der G7-Gesundheitsminister in Oxford, ob man die Pandemie unter Kontrolle bringe entscheide sich auch in Afrika, in Indien oder in Asien. Es reiche nicht, nur in Deutschland und Europa dabei erfolgreich zu sein. Die internationale Staatengemeinschaft müsse über die G7 hinaus bei der Impfstoffproduktion und der Verteilung zusammenarbeiten.



Die britische Regierung hat Oxford symbolisch als Ort des Gesundheitsministertreffens gewählt, da Forscher aus der Universitätsstadt gemeinsam mit dem Pharmakonzern Astrazeneca einen Corona-Impfstoff entwickelt haben.

Entwicklungsorganisationen: Patentschutz von Corona-Impfstoffen aufheben

Zahlreiche Entwicklungsorganisationen forderten die G7-Staaten dazu auf, sich für die Aussetzung des Patenschutzes auf Corona-Impfstoffe einzusetzen. Ohne die Aufhebung der Patente werde es nicht gelingen, das Impftempo in den ärmsten Ländern der Welt wesentlich zu erhöhen, erklärte das Bündnis "People's Vaccine Alliance" in Berlin.



Nach Berechnungen des Bündnisses, dem unter anderen Oxfam angehört, war die Wahrscheinlichkeit in den G7-Ländern eine Impfung zu erhalten im vergangenen Monat 77-Mal höher als in Ländern mit niedrigem Einkommen. Insgesamt seien in den G7-Ländern im Mai täglich 4,6 Millionen Menschen geimpft worden. In Ländern mit niedrigen Einkommen würden derzeit pro Tag lediglich 63.000 Menschen geimpft. Bei gleichbleibendem Tempo würde es 57 Jahre dauern, bis die Bevölkerung in armen Ländern einen Impfschutz erhält, erklärte das Bündnis.

Diese Nachricht wurde am 03.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.