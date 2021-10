Die führenden westlichen Industrienationen haben Unternehmen und Regierungen in aller Welt zu einer konsequenteren Digitalisierung von Handelsdokumenten aufgerufen.

Technische, kommerzielle und rechtliche Hürden, aufgrund derer noch immer Unterlagen in Papierform verlangt würden, müssten abgebaut werden, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der G7-Handelsminister in London. Darüber hinaus bekannten sie sich zu offenen digitalen Märkten. Zugleich lehnten die Minister Protektionismus und Autoritarismus ab.



Großbritannien hat in diesem Jahr den G7-Vorsitz inne. Im kommenden Jahr übernimmt Deutschland diese Rolle. Außerdem gehören Frankreich, die USA, Italien, Japan und Kanada zur Staatengruppe.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.