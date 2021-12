Ukraine-Konflikt G7-Staaten beenden Beratungen

Außenministerin Baerbock will sich für eine vertiefte Zusammenarbeit der Gruppe der sieben führenden Industrienationen stark machen. In einer globalisierten Welt könne man nur gemeinsam die großen Herausforderungen der Zeit angehen, sagte die Grünen-Politikerin zum Abschluss des G7-Treffens in Liverpool.

