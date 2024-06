Krieg im Nahen Osten

Das zerstörte Zeltlager in Rafah nach dem israelischen Angriff: Eine Lösung des möderischen Konflikts könnte nach Auffassung der G7 in greifbarer Nähe sein. (IMAGO / TheNews2 / Hashem Zimmo)

Die Staats- und Regierungschefs der sieben großen westlichen Industrienationen erhofften sich ein dauerhafte Ende der Krise, hieß es in einer Mitteilung der italienischen G7-Präsidentschaft. Damit würden sowohl die Interessen Israels als auch die Sicherheit der Zivilbevölkerung des umkämpften Gazastreifens gewährleistet.

US-Präsident Biden bezeichnete den jüngsten Vorstoß für eine Beendigung des Gaza-Kriegs wörtlich als "bestmögliche Gelegenheit für eine Einigung" in den festgefahrenen Verhandlungen. Biden habe in einem Telefonat mit dem Emir von Katar die Bereitschaft Israels bekräftigt, sich auf die Bedingungen einzulassen, die der islamistischen Hamas jetzt angeboten worden seien, teilte das Weiße Haus mit. Der US-Präsident habe Katar in dem Gespräch aufgefordert, alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um das Abkommen zu ermöglichen.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.