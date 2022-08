Ein chinesisches Kampfflugzeug vom Typ J-16 (picture alliance / ZUMAPRESS.com)

In einer gemeinsamen Stellungnahme hieß es, es gebe keinen Grund dafür, einen Besuch als Vorwand für aggressive militärische Aktivitäten in der Taiwanstraße zu benutzen. In der vom Auswärtigen Amt in Berlin veröffentlichen Mitteilung ist von Drohgebärden der Volksrepublik China die Rede, die eine unnötige Eskalation darstellten.

Auch das Weiße Haus in Washington erklärte, dass es keinen Anlass für China gebe, den Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Pelosi, in Taiwan in eine Krise zu verwandeln. Pelosi hatte dem Land bei ihrem Besuch in Taipeh die Solidarität der USA zugesichert. China reagiert darauf mit breit angelegten Militärmanövern. Nach Angaben aus Taipeh drangen gestern und heute jeweils mehr als 20 chinesische Kampfflugzeuge in die taiwanische Luftverteidigungszone ein.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.