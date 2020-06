Die Außenminister der G7-Staaten haben China aufgefordert, das sogenannte Sicherheitsgesetz für Hongkong zu überdenken.

Es könnte das Prinzip "Ein Land, zwei Systeme" untergraben, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Der britische Außenminister Raab rief die Regierung in Peking dazu auf, die Autonomie und Freiheit der Bürger in der ehemaligen britischen Kronkolonie zu respektieren.



Das von China angekündigte Gesetz umgeht Hongkongs Parlament und richtet sich gegen Aktivitäten, die als subversiv oder separatistisch angesehen werden. Die Demokratiebewegung in der Sonderverwaltungszone befürchtet, dass die Behörden nun noch entschiedener gegen sie vorgehen.



Zu den G7-Staaten gehören neben Großbritannien die USA, Deutschland, Frankreich, Italien, Kanada und Japan.