Nach jahrelangen Verhandlungen haben sich die führenden Industrienationen auf wichtige Pfeiler einer weltweiten Digitalsteuer geeinigt. Bei einem Treffen der Finanzminister der G7-Staaten wurde eine weltweite Steuer von mindestens 15 Prozent für multinationale Konzerne festgelegt.

Laut einer Erklärung zum Abschluss des Treffens der sieben führenden Industrieländer in London sollen zudem Länder, in denen die Konzerne ihre Umsätze machen, stärker als bisher von den Steuerzahlungen der Firmen profitieren. Das dürfte auch vielen Schwellenländern zugute kommen. Bundesfinanzminister Scholz und sein britischer Kollege Sunak bezeichneten die Übereinkunft als historisch. Scholz meinte, die Vereinbarung sei eine gute Nachricht bezüglich mehr Steuergerechtigkeit und internationaler Solidarität und eine schlechte Nachricht für die Steueroasen dieser Welt.



Insbesondere großen Internet-Konzernen wird vorgeworfen, durch geschickte Gewinnverlagerungen kaum oder zu wenig Steuern zu zahlen. Sie verlagern ihre Sitze häufig in Staaten mit niedrigen Unternehmenssteuern wie Irland, wo gerade einmal 12,5 Prozent Körpersschaftssteuer auf Handelseinkünfte fällig werden. Geld, das in anderen Industriestaaten fehlt oder von den anderen Steuerzahlern bei der Finanzierung der öffentlichen Haushalte ausgeglichen werden muss.



Der französische Finanzminister Le Maire betonte, die Digital-Riesen hätten von der Corona-Krise profitiert und "Gewinne eingefahren, die von keinem anderen Sektor übertroffen wurden". Der britische Finanzminister erklärte, es sei "zunehmend klar, dass wir uns in einer komplexen, globalen und digitalen Wirtschaft nicht auf ein Steuersystem verlassen können, das in großen Teilen in den 1920er Jahren entworfen wurde".

Wie sind die nächsten Schritte zur weltweiten Digitalsteuer?

Der Durchbruch ist eine wichtige Grundlage für eine weitere Einigung der G20-Staaten. Nötig ist nun die Zustimmung unter anderem auch der G-20-Gruppe mit den wichtigsten Schwellenländern wie China, Indien und Brasilien. Diese trifft sich im Juli in Venedig. Zuletzt hatten sich auch die USA positiv zu einer solchen globalen Besteuerung geäußert.



Der Londoner ARD-Korrespondent Christoph Prößl sagte im Deutschlandfunk, es müssten als nächstes weitere große Länder mit ins Boot geholt werden. Doch auch eine Einigung der G20-Staaten reiche noch nicht. Erst, wenn auch auf Ebene der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung - OECD - eine weltweite Steuer beschlossen wird, wäre das Vorhaben wasserdicht. Denn selbst, wenn dann ein einzelner Staat ausscheren würde, hätte die OECD Möglichkeiten, diesen Staat unter Druck zu setzen und zu sanktionieren. Der ganze Prozess, schätzt Prößl, könnte noch über den Sommer hinaus andauern.

