Das Thema polarisiert: Politiker versprechen mehr Steuergerechtigkeit; Unternehmen fürchten schlechtere Rahmenbedingungen. Die G7-Staaten kommen nun einer Digitalsteuer offenbar näher.

Es geht um eine weltweite Mindeststeuer und um eine gerechte Besteuerung an dem Ort, an dem Gewinne erzielt werden. Nach jahrelangen Verhandlungen haben sich die wichtigen Industrienationen der G7 offenbar auf die Grundzüge einer solchen Regelung verständigt. Bundesfinanzminister Scholz (SPD) sprach bei einem Treffen mit seinen Amtskollegen in London davon, dass dies "jetzt die endgültige Weichenstellung" sei. Oder, noch ein wenig euphorischer: "Das ist der historische Durchbruch, den wir lange erwartet und erhofft haben und für den wir so hart gearbeitet haben." Ob es heute beim Treffen der G7-Finanzminister noch zu einer offiziellen Einigung kommt, ist unklar.

Tech-Konzerne in Steueroasen

Worum geht es? Staaten mit niedrigen Unternehmenssteuern wie Irland, wo gerade einmal 12,5 Prozent Körpersschaftssteuer auf Handelseinkünfte fällig werden, sind etwa für Tech-Konzerne eine attraktive Adresse. Geld, das in anderen Industriestaaten schlicht fehlt. Oder von den anderen Steuerzahlern bei der Finanzierung der öffentlichen Haushalte ausgeglichen werden muss.



Zwei-Säulen-Modell geplant



Nach den Informationen aus London ist ein Modell mit zwei Säulen geplant. Zum einen soll geregelt werden, wie viele Steuern multinationale Unternehmen zahlen müssen - und wo. Bisher werden Abgaben an den Staat nur am Firmensitz fällig, aber nicht in den Ländern, wo Großkonzerne wie Google oder Amazon ihre Umsätze eigentlich erzielen. Das führte dazu, dass viele Unternehmen ihren Firmensitz in Länder mit niedrigeren Unternehmensteuern verlagerten - zum Beispiel nach Irland.



Als zweite Säule ist eine globale Mindeststeuer geplant, die nicht unter 15 Prozent liegen soll. Hier haben vor allem die USA Druck ausgeübt. Diese Mindeststeuer soll dem globalen Wettrennen um den niedrigsten Steuersatz ein Ende setzen. In Washington hat unter der neuen Administration ein Umdenken eingesetzt. Mit einem US-Präsidenten Trump wäre das nicht machbar gewesen. Der französische Finanzminister Le Maire erklärte in London, er würde die Mindeststeuer höher ansetzen. Der US-Vorschlag könne nur ein Startpunkt sein. Deutlich höhere Werte gelten international allerdings als unrealistisch.



Was sagen die G20?



Einigkeit tut Not in dieser Frage. Nicht nur, um eine gemeinsame Position der G7-Staaten USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien, Japan und Kanada zu erreichen. Der "Härtetest" steht dann beim G20-Treffen im Sommer bevor. Wenn auch da ein Konsens steht, sollte der Bundesfinanzminister wirklich Grund zum Jubeln haben. Und Irland müsste dann wohl oder übel die Steuern erhöhen.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.