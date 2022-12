Klimapolitik

Niedrigwasser im Rhein im August: Extremwetter wie lange Hitze gilt als eine Auswirkung des voranschreitenden Klimawandels. (picture alliance / Jochen Tack)

Scholz hatte den Klimaclub bereits Anfang des Jahres zu Beginn der deutschen G7-Präsidentschaft angestoßen. Es geht dabei vor allem um gemeinsame Regeln und Standards für den klimafreundlichen Umbau der Industrien rund um den Globus. Dies dürfe keinesfalls in "Zollkriegen" münden, warnte der Kanzler.

Alle Länder im Klimaclub willkommen

Der Club soll grundsätzlich offen für alle Länder sein, unabhängig von Größe, wirtschaftlichem Entwicklungsgrad und politischem System. Scholz hat auch China ausdrücklich dazu eingeladen, an der Initiative teilzunehmen. Bei der Weltklimakonferenz in Scharm el-Scheich im November habe sich gezeigt, dass das Interesse vieler Partner an dem Projekt groß sei, sagte Scholz. Bis zur nächsten Klimakonferenz Ende 2023 in den Vereinigten Arabischen Emiraten solle der Club "weitere wichtige Staaten" umfassen.

Habeck: Klimafreundliche Grundstoffe schnell auf den Markt bringen

Klimaschutzminister Habeck erklärte, in dem Club könnten engagierte Staaten "internationale Treiber" werden, um klimaschädliche Treibhausgase in der Industrie einzusparen. Man wolle klimafreundliche Grundstoffe, wie etwa grünen Stahl, schneller auf den Markt bringen und deren Chancen international verbessern, gab Habeck als Ziel aus. Als "grün" gilt Stahl, wenn er mit erneuerbaren Energieträgern hergestellt wurde, also etwa mit Wasserstoff, Solar- oder Windkraft. Die G7 sind zusammengenommen für etwa ein Fünftel der weltweiten Emissionen verantwortlich. Zu der Gruppe gehören neben Deutschland auch die USA, Kanada, Frankreich, Großbritannien, Italien und Japan.

US-Wirtschaftsnobelpreisträger entwickelte Idee

Die Idee des Klimaclubs geht auf den US-Wirtschaftsnobelpreisträger William Nordhaus zurück. Dieser argumentierte 2015 in einem Artikel mit dem Titel "Klimaclubs: Überwindung des Trittbrettfahrens in der internationalen Klimapolitik", dass abgestimmte Handelssanktionen in Form von Schutzzöllen ein wirksames Instrument sein könnten, um Klimaziele international durchzusetzen.

Beschlüsse der G7 auch zur Ukraine

Zudem kündigten die G7-Staaten nach ihrem Treffen an, ihre finanzielle Unterstützung für die Ukraine künftig zu bündeln. Ziel sei es, nun rasch eine Plattform aufzubauen, unter Beteiligung der Ukraine, internationaler Finanzinstitutionen und weiterer Partner, betonte Scholz.

Der ukrainische Präsident Selenskyj forderte von der Gruppe der G7 mehr Waffen - darunter Langstreckenraketen und moderne Panzer - sowie zusätzliches Erdgas für den Winter. - Heute ist in Paris eine internationale Hilfskonferenz für die Ukraine geplant. Das Land leidet derzeit besonders unter den russischen Angriffen auf die Energie-Infrastruktur.

